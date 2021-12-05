Число пострадавших на шахте «Листвяжная» достигло 106 человек

Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» достигло 106. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее сообщалось о 99 пострадавших и 51 погибшем.

В числе пострадавших 60 горнорабочих и 46 горноспасателей.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.