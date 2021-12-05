Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП на шахте «Листвяжная»

Десять пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» находятся на стационарном лечении.
«Один в состоянии средней степени тяжести, 9 — в удовлетворительном. 96 человек лечатся амбулаторно», — сообщил в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.