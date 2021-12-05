На перекрестке Байконурской и проспекта Испытателей не смогли разъехаться две иномарки

Вечером 5 декабря в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на перекрёстке Байконурской и проспекта Испытателей.
«Куга с Крузом сошлись на перекрёстке Байконурской и проспекта Испытателей», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, машины не получили серьезных повреждений.
Информации о пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федерова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.