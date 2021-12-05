На перекрестке Байконурской и проспекта Испытателей не смогли разъехаться две иномарки

На перекрестке Байконурской и проспекта Испытателей не смогли разъехаться две иномарки
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Байконурской и проспекта Испытателей. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 5 декабря в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на перекрёстке Байконурской и проспекта Испытателей.

«Куга с Крузом сошлись на перекрёстке Байконурской и проспекта Испытателей», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, машины не получили серьезных повреждений.

Информации о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федерова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

авария дтп приморский район


 

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