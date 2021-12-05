Отец экс-помощника Курпатова, обвиняемого в мошенничество, обратился к Бастрыкину

Отец экс-помощника Курпатова, обвиняемого в мошенничество, обратился к Бастрыкину
Иевский не признает свою вину и намерен бороться за правду. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Он уверен, что сыну грозит смертельная опасность и просит о помощи.

Отец бывшего помощника психолога Андрея Курпатова Константин Иевский опубликовал открытое письмо, в котором обратился за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Он просит взять уголовное дело под личный контроль, так как уверен, что сыну грозит смертельная опасность. Своими переживаниями мужчина поделился в Facebook.

Петербуржец уверен, что его сын Алексей оказался «заложником системы и Андрея Курпатова». Мужчина уверен, что его ребенок ни в чем не виноват и никогда ничего не воровал. Также он упомянул, что в завещании Иевского упоминается психолог, которому в случае смерти экс-помощника достанется все его имущество.

Также Константин Иевский обратился к Герману Грефу, ведь Курпатов возглавляет лабораторию нейронаук Сбербанка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что помощнику Курпатова, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест.

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