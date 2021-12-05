В Подмосковье в руках у маленькой девочки взорвалась петарда

Сейчас ребенок находится в детской больнице, где за ее жизнь борются врачи.
В Одинцово сегодня, 5 декабря, госпитализировали семилетнюю девочку после взрыва петарды. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Известно, что петарда взорвалась прямо в руках у ребенка. После этого девочку экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали множественные раны пальцев и открытые переломы.
Сейчас школьница находится в НИИ неотложной детской хирургии. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить, как именно все случилось.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем.