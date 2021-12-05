В Подмосковье в руках у маленькой девочки взорвалась петарда

В Подмосковье в руках у маленькой девочки взорвалась петарда
С пиротехникой необходимо быть максимально осторожным. Фото: Pixabay

Сейчас ребенок находится в детской больнице, где за ее жизнь борются врачи.

В Одинцово сегодня, 5 декабря, госпитализировали семилетнюю девочку после взрыва петарды. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что петарда взорвалась прямо в руках у ребенка. После этого девочку экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали множественные раны пальцев и открытые переломы.

Сейчас школьница находится в НИИ неотложной детской хирургии. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить, как именно все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем.

взрыв петерда подмосковье


 

Новости партнеров
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться
Петербуржцы с 1 декабря смогут воспользоваться "бесплатным интернетом"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Подмосковье в руках у маленькой девочки взорвалась петарда
Отец экс-помощника Курпатова, обвиняемого в мошенничество, обратился к Бастрыкину
СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron из-за жалоб россиян
Sina: полезные свойства вареного риса усиливаются при низкой температуре
В Металлострое мальчик провалился под еще неокрепший лед
В Металлострое спасатели час тушили трехкомнатную квартиру
SuperJob: на новогодние подарки петербуржцы планируют потратить в среднем ...
Президент России пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской ...