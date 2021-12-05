Дрозденко взялся за лопату вместо коммунальщиков: пользователи поделились на два лагеря

Дрозденко взялся за лопату вместо коммунальщиков: пользователи поделились на два лагеря
Дрозденко убирает снег сам. Фото: скриншот Instagram

Одни хвалят политика за трудолюбие, другие призвали лучше контролировать качество уборки дорог в регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал, как убирает снег в воскресенье. Постом с фото и видео он поделился в Instagram-аккаунте.

Политик отметил, что многие спорили, какой выдастся зима, а теперь стало понятно, что снежной. Дрозденко, видимо, приходится самостоятельно расчищать снег, за что его кто-то похвалил, а кто-то – поругал.

Некоторые пользователи посчитали, что губернатор доказывает свою хозяйственность, а кто-то призвал политика лучше следить за качеством уборки улиц региона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко назвали единственным губернатором СЗФО с политической устойчивостью.

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