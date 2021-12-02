Дрозденко назвали единственным губернатором СЗФО с политической устойчивостью

В связи с исследованием ожидаются большие перемены в губернаторском корпусе.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал результаты нового исследования по политической устойчивости губернаторов в различных российских регионах. В СЗФО в «зеленой зоне» оказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом пишет Online47.

Эксперты отметили, что региональная политика широко обсуждается в связи с законопроектом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Аналитики считают, что впереди всех ждут большие перемены в губернаторском корпусе, которые не коснутся Дрозденко. Также в «зеленой зоне» оказались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Возможность завершить свои масштабные проекты и покинуть пост без привязки к институциональным ограничениям лишь подтверждает особый статус тех глав регионов (помимо С.Собянина и А.Воробьева – это, например, Александр Дрозденко), которые опираются на патронаж и поддержку внутри «Политбюро 2.0»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко считает, что России нужно сделать первый шаг и признать иностранные вакцины.