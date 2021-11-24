Дрозденко считает, что России нужно сделать первый шаг и признать иностранные вакцины

Дрозденко считает, что России нужно сделать первый шаг и признать иностранные вакцины
Дрозденко не видит ничего плохого в том, чтобы признать иностранные вакцины. Фото: Balpthoto

Губернатор Ленобласти хочет, чтобы россияне могли спокойно ездить за границу и посещали общественные места.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что Россия могла бы сделать первый шаг и признать иностранные вакцины на территории страны. Это бы позволило иностранным туристам спокойно посещать общественные места, а также поспособствовало ускорению процесса признания отечественных препаратов за рубежом. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости, пишет Online47.

Дрозденко предположил, что признать иностранные сертификаты можно для начала в наиболее туристичесеки привлекательных регионах. К слову, инициативу уже обсуждали в начале ноября на ВКС, но пока конкретных решений принято не было. Известно, что региональный Роспотребнадзор пока не готов согласовать подобную инициативу.

Online47 полагает, что слова губернатор Ленобласти могут повлиять на изменения ситуации в лучшую сторону.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 50% жителей Ленобласти вакцинировались от ковида.

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