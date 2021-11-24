Более 50% жителей Ленобласти вакцинировались от ковида

Более 50% жителей Ленобласти вакцинировались от ковида
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что введенные ограничения повлияли на темпы вакцинации в регионе. По его словам, число вакцинированных выросло с 38,4% до более 50%, среди пенсионеров показатель выше — более 60%, не очень активно вакцинируется молодежь.

«Представляете такой скачок? У нас в отдельные дни до 15 тысяч прививаются», — приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас пожилые активно прививаются — «уже свыше 60%.

С начала пандемии в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что пока снимать коронавирусные ограничения преждевременно. Она попросила власти не спешить, чтобы ситуация окончательно нормализовалась.

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