В ВОЗ недовольны странами, которые ограничивают авиасообщение с югом Африки

В ВОЗ недовольны странами, которые ограничивают авиасообщение с югом Африки
"Наказывать" страны за распространение нового штамма не стоит. Фото: pixabay.com

В организации считают лишним «наказывать» страны, в которых найден новый штамм коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал действия многих стран, которые ограничивают авиасообщение с югом Африки из-за распространения нового штамма коронавируса под названием «омикрон». Он посчитал такие меры недопустимыми, о чем написал в Twitter.

Главу ВОЗ тревожит тот факт, что государства один за другим не признают отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанные в их родных странах. Также он против того, чтобы ограничивать прямые авиарейсы с Африкой.

Специалист пояснил, что ученые африканских стран заслуживают доверия и уважения. Сейчас они делают все, чтобы разобраться в происходящем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире не зарегистрировали ни одной смерти от «омикрона».

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