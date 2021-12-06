В ВОЗ недовольны странами, которые ограничивают авиасообщение с югом Африки

В организации считают лишним «наказывать» страны, в которых найден новый штамм коронавируса.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал действия многих стран, которые ограничивают авиасообщение с югом Африки из-за распространения нового штамма коронавируса под названием «омикрон». Он посчитал такие меры недопустимыми, о чем написал в Twitter.
Главу ВОЗ тревожит тот факт, что государства один за другим не признают отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанные в их родных странах. Также он против того, чтобы ограничивать прямые авиарейсы с Африкой.
Специалист пояснил, что ученые африканских стран заслуживают доверия и уважения. Сейчас они делают все, чтобы разобраться в происходящем.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире не зарегистрировали ни одной смерти от «омикрона».