На проспекте Маршала Блюхера ночью сгорела однокомнатная квартира

В Калининском районе Петербурга в ночь на 6 декабря тушили квартирный пожар, в огне могли пострадать люди.

Как сообщила пресс-служба городского МЧС, оперативные службы получили сообщение о пожаре в 00:24. Все случилось в доме №7/2 по проспекту Маршала Блюхера.

Возгорание по неизвестной причине началось в однокомнатной квартире площадью 40 квадратных метров. Потушить очаг оперативно не удалось, огонь уничтожил жилище по всей площади.

К борьбе с квартирным пожаром привлекали 22 человек личного состава и пять единиц техники. Пламя потушили к 1:19. При пожаре могли пострадать люди, сведения об этом уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал.