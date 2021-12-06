Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках в понедельник утром

Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках в понедельник утром
Утренние пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Петербургские дороги утром 6 декабря сковали семибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 12 часов пробки спадут до 4 баллов.

Самые длинные пробки наблюдаются на внутренней стороне КАД перед вантовым мостом, а также на Пулковском шоссе в сторону центра города перед развязкой с КАД. Причиной стали ДТП.

По традиции стоят дороги из пригородов и центр города. Пробки собрались на площади Восстания и площади Александра Невского, Садовой улице, Дворцовой набережной, Литейном мосту. Кроме того, водители толкаются на Московском проспекте, Свердловской набережной.

Движение затруднено на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта, Октябрьской набережной.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Приморском проспекте, у метро «Черная речка», Светлановской площади, Кушелевской дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Малому проспекту П.С. ограничат до осени 2022 года.

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