Последний из грабителей, обчистивших ювелирный магазин в Петербурге в 2018 году, задержан

Полиция задержала последнего из трех подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Невском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, третий предполагаемый преступник, скрывавшийся от правоохранителей более трех лет, был задержан 3 декабря в подмосковном городе Пушкино. Его доставили в Петербург для проведения следственных мероприятий.

Напомним, преступление произошло 31 августа 2018 года в ювелирном магазине на проспекте Большевиков, 3. В магазин ворвались трое в масках и начали угрожать сотрудникам пистолетами. Неизвестные связали охранника и мастера-ювелира, а после сорвали замки с витрин и похитили 1,1 тысячи ювелирных изделий. Сумма ущерба составила 9,7 миллиона рублей.

Скрываясь с места происшествия, они подстрелили сотрудника полиции. На месте перестрелки задержали двоих из нападавших, третий скрылся и был объявлен в международный розыск. Все трое арестованы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный похитил более миллиона рублей из дома в Ленобласти.