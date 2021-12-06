Россиян предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году

В России ожидается дефицит картофеля из-за увеличения мощностей по переработке картофеля и сокращения производства клубней в личных подсобных хозяйствах.

Как сообщает «Коммерсант«, без субсидирования производства возместить нехватку клубней получится только с помощью импорта. Отмечается, что предпосылки для увеличения сбора картофеля уже созданы.

По словам главы Союза участников рынка картофеля и овощей Сергея Лупехина, если в текущем году в России на переработку ушло около 1 миллиона тонн картофеля, то в 2022 году планируется до 1,5 миллиона тонн, а к 2026-му — до 3 миллионов тонн.

По данным Минсельхоза, на начало декабря в России было собрано почти 6,7 миллиона тонн картофеля против 6,64 миллиона тонн в прошлом году. По итогам года показатель составит 6,71 миллиона тонн, а в следующем году — до 7,2 миллиона тонн.

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