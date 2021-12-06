Полыхающий чердак в здании на Октябрьской набережной тушат по повышенному рангу

Пожар случился в здании на Октябрьской набережной. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Пожар случился в здании на Октябрьской набережной. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

В Невском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил чердак в здании на Октябрьской набережной

Возгорание случилось в понедельник, 6 декабря, в доме №54. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 12:43. К месту происшествия оперативно были направлены 30 спасателей на шести единицах спецтехники

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в административном здании происходит горение на чердачном помещении на площади 300 квадратных метров.

В 12:59 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС

Причины появления огня и сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные час тушили подсобное помещение в доме на проспекте Космонавтов. В подсобном помещении происходило горение на площади 3 квадратных метра. Сведения о возможных пострадавших при пожаре не поступали.