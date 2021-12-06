Пожарные час тушили подсобное помещение в доме на Космонавтов

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил подсобное помещение.
Возгорание случилось в понедельник, 6 декабря, в доме №65 на проспекте Космонавтов. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:56. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в подсобном помещении происходило горение на площади 3 квадратных метра.
В 12:57 пожар ликвидирован. Причины появления огня и сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе Ленобласти в Сясьстрое ночью произошел пожар. Там загорелся частный дом. Справиться с огнем удалось в 3:19 мск. Из горящего дома вывели двух человек. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники.