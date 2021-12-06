Пожарные час тушили подсобное помещение в доме на Космонавтов

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил подсобное помещение.

Возгорание случилось в понедельник, 6 декабря, в доме №65 на проспекте Космонавтов. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:56. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в подсобном помещении происходило горение на площади 3 квадратных метра.