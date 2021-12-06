Крупный пожар в здании на Октябрьской набережной локализовали

Крупный пожар в здании на Октябрьской набережной локализовали
Пожар в здании на Октябрьской набережной. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Спасатели локализовали пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в доме № 54 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга.

В административном здании происходило горение в чердачном помещении на площади 150 кв. метра. В 12:59 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. В 14:02 спасателям удалось локализовать пламя.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В объектив камеры попали вырывающиеся из чердака языки пламени и клубы дыма, поднимающиеся над фасадом исторического здания, а также приехавш

azeta.SPb.ru сообщала, что сигнал о ЧП в здании на Октябрьской набережной поступил дежурному части в 12:43.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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