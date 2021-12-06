Крупный пожар в здании на Октябрьской набережной локализовали

Спасатели локализовали пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в доме № 54 на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга.
В административном здании происходило горение в чердачном помещении на площади 150 кв. метра. В 12:59 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. В 14:02 спасателям удалось локализовать пламя.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 30 человек личного состава.
Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В объектив камеры попали вырывающиеся из чердака языки пламени и клубы дыма, поднимающиеся над фасадом исторического здания, а также приехавш
azeta.SPb.ru сообщала, что сигнал о ЧП в здании на Октябрьской набережной поступил дежурному части в 12:43.