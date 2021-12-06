Спасатели час тушили полыхающую «двушку» на Купчинской улице

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в понедельник, 6 декабря, в доме №17 на Купчинской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:35. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 50 квадратных метров.

В 14:21 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крупный пожар в здании на Октябрьской набережной локализовали. В административном здании происходило горение в чердачном помещении на площади 150 кв. метра. В 12:59 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. В 14:02 спасателям удалось локализовать пламя.