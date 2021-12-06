В Аргентине оценили вакцину «Спутник Лайт»

В Аргентине оценили вакцину &#171;Спутник Лайт&#187;
Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Аргентине заявили, что вакцина «Спутник Лайт» является безопасной и эффективной, ее применение позволит снизить распространение коронавирусной инфекции в стране.

Об этом сообщается в постановлении аргентинского Минздрава, который одобрил использование препарата в стране.

«…эта вакцина является безопасным и эффективным терапевтическим инструментом для снижения смертности, числа заболеваний и передачи коронавируса в нашей стране», — говорится в сообщении.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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