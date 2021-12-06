Оператор «билайн» рассказал об обновлении бренда и развитии сети в Петербурге и Ленобласти

Мобильный оператор «билайн» раскрыл подробности обновления бренда, а также озвучил данные о строительстве сети в регионе и запуске новых сервисов.

Недавно у «билайна» обновился бренд: название оператора теперь всегда пишется с маленькой буквы. Поменялся логотип и слоган, теперь он звучит как «На твоей стороне». На встрече с журналистами директор по внешним коммуникациям «билайна» Георгий Лобушкин рассказал, что реакция в социальных сетях на смену бренда была в основном положительной. 85,3% сообщений в соцсетях были позитивными или нейтральными.

Предварительными итогами года по развитию сети поделился директор Западного региона «билайн» Дмитрий Глотов.

По его словам, мобильный трафик 4G продолжает расти, за 10 месяцев 2021 года он вырос в Петербурге и области на 50%, со 137 до 207 Петабайт. Чтобы обеспечивать клиентов качественной связью при росте нагрузки на сети, «билайн» ведет постоянное строительство инфраструктуры в регионе.

В 2021 году оператор построил базовые станции в 70 населенных пунктах Ленинградской области, включая Санкт-Петербург. Это как популярные у туристов места с высоким трафиком — Гатчина, Петергоф, Пушкин, так и отдаленные от Петербурга населенные пункты — Бокситогорск, Кингисепп, Лодейное Поле и другие. Также строительство велось в деревнях и поселках 11 районов Ленобласти. В целом количество базовых станций 4G в Петербурге и Ленобласти увеличилось на 12%.

Дмитрий Глотов особо отметил такой проект, как появление сети 4G в тоннелях метро. Теперь клиенты могут разговаривать и выходить в интернет во всех тоннелях красной, оранжевой и синей веток, а также на зеленой ветке от станции «Рыбацкое» до станции «Приморская». В октябре аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование работы мобильных сетей в петербургском метрополитене. В результате «билайн» стал лидером по нескольким основным показателям: средняя доступность сервиса, средняя скорость мобильного интернета (42 Мбит/сек на загрузку данных), среднее время отклика сети.

Также в этом году по всему Петербургу и Ленинградской области у «билайна» заработал сервис VoLTE, позволяющий совершать голосовые вызовы через 4G. Сервис дает возможность одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом: читать почту, социальные сети и т. д. Качество передачи звука улучшается за счет технологии HD Voice, создается эффект «живого присутствия» во время разговора. Еще один сервис, который внедрил «билайн», — VoWiFi, он позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети.

В 2022 году оператор планирует нарастить стабильность и скорость мобильного интернета для клиентов за счет рефарминга частот 4G в Петербурге и Ленинградской области.