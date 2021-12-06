Более 550 классов школ Петербурга перевели на удаленку из-за COVID и ОРВИ

Более 550 классов школ Петербурга перевели на удаленку из-за COVID и ОРВИ
Петербургские школьники уходят на дистанционку. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге 2,75% классов перевели на дистанционное обучение. Причиной этого стали случаи заражения COVID-19 и ОРВИ.

По данным на понедельник, 6 декабря, закрыли 21 группу в 16 детских садах. На дистанционный формат обучения перевели 551 класс в 166 школах.

Как сообщили в комитете по образованию города, количество школьников, которые находятся на смешанном формате обучения по заявлению родителей, составляет 5 587.

Напомним, в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 32 136 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 833 749. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1184 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 282 462 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе 2022 года в Северной столице ожидают поставку вакцины от коронавируса для подростков. Сделать прививку можно будет в районных поликлиниках.

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