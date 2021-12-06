«Никольские ряды» закрыли на сутки из-за рекордных морозов

Пространство закрыли на день. Фото: группа "ВКонтакте"/"Никольские ряды"

Пространство закрыли на день. Фото: группа "ВКонтакте"/"Никольские ряды"

В Петербурге пространство «Никольские ряды» закрыли из-за сильных заморозков.

Никольский двор на Садовой улице, 62 закрыт 6 декабря «в связи с похолоданием». Руководство также обратилось к горожанам, призвав их беречь здоровье и «отогреваться дома».

Как сообщили в официальной группе проекта в соцсетях, уже 7 декабря общественное пространство вернется к прежнему режиму работы.

Напомним, в Петербурге температура воздуха предстоящей ночью будет на уровне -16…-18 градусов, в окрестностях местами столбики термометров опустятся до -20 градусов, днем ожидается -10…-12 градусов. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские энергетики перешли на усиленный режим работы из-за морозов. Временно были запрещены все плановые работы, связанные с ограничением энергоснабжения абонентов.