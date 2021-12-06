Петербургские энергетики перешли на усиленный режим работы из-за морозов

В Северной столице введён усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса. Причиной этого стали аномальные холода.

Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря. К настоящему моменту все ресурсоснабжающие организации установили круглосуточное дежурство дополнительных ремонтных бригад. Кроме того, временно запрещены все плановые работы, связанные с ограничением энергоснабжения абонентов.

Как сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению, обеспечена готовность 1 322 единиц спецтехники, а также усилены режимы охраны объектов топливно-энергетического комплекса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге ожидаются гололедица и мороз до -18 градусов. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем меняться мало.