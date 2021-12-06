Демонтированные в начале 2000-х балконы вернут на доме купцов Елисеевых к весне

Работы по воссозданию ажурных решеток почти завершили. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Работы по воссозданию ажурных решеток почти завершили. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Реставрация балконов Торгового дома купцов Елисеевых будет завершена уже в марте 2022 года. Специалисты приступили к установке строительных лесов, а реставраторы выставили новые ограждения.

Красивейшие балконы здания демонтировали еще в начале 2000-х из-за аварийного состояния. Перила оказались погнуты из-за сорвавшегося с крыши льда, а бутоны и листья разъела ржавчина. Чтобы восстановить исторические элементы, современные кузнецы сначала лепили их из пластилина, а затем создавали специальный инструмент.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», по словам реставратора Александра Николаева, работы отличаются сложностью, так как металл на балконах гнется одновременно по плоскости и ребру.

Директор академического театра комедии им. Н.П.Акимова Алексей Фрадин отметил, что восстановление балконов было совместной инициативой учреждения и правительства Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрация балконов на здании Театра Комедии – это лишь первый этап восстановления исторического облика фасада дома купцов Елисеевых.