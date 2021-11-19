На здании Театра Комедии отреставрируют исторические балконы

На здании Театра Комедии отреставрируют исторические балконы
Здание будет отреставрировано. Фото: скрин Google.Maps

Рабочие уже устанавливают строительные леса, чтобы в ближайшее время приступить к работам.

В Санкт-Петербурге отреставрируют балконы на здании Театра Комедии. Сегодня, 19 ноября, на объекте уже устанавливают строительные леса. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это – лишь первый этап восстановления исторического облика фасада дома купцов Елисеевых. Напоминаем, что историческое здание было построено в 1900-1906 гг. и является образцом стиля модерн. Красивейшие балконы здания, с декоративными элементами и богатыми орнаментами, демонтировали еще в начале 2000-х из-за их плачевного состояния.

Пиотровский пишет, что они должны вернуться на свое место уже следующей весной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что конку у метро «Василеостровская» отреставрируют за 2,5 млн рублей.

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На здании Театра Комедии отреставрируют исторические балконы
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