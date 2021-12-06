Житель Всеволожска ответит в суде за покушение на убийство дочери сожительницы

Житель Всеволожска ответит в суде за покушение на убийство дочери сожительницы
Мужчина ответит перед судом. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Следственный комитет Ленобласти завершил расследование в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют по статье «Покушении на убийство малолетнего».

Жуткий инцидент случился 25 августа 2021 года. По версии правоохранителей, 24-летний мужчина на почве неприязни набросился на пострадавшую и стал наносить ей множество ударов тупым предметом в область головы, туловища и конечностей потерпевшей. Девочке удалось выжить, медики оказали ей своевременную помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по области, уголовное дело с обвинительным заключением для рассмотрения направили в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в надругательствах над дочерью. Отца несовершеннолетней задержали. Им оказался 45-летний мужчина, работающий разнорабочим на тракторном заводе.

ГСУ СК России по Ленобласти ленобласть покушение на убийство


 

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