Житель Всеволожска ответит в суде за покушение на убийство дочери сожительницы

Следственный комитет Ленобласти завершил расследование в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют по статье «Покушении на убийство малолетнего».

Жуткий инцидент случился 25 августа 2021 года. По версии правоохранителей, 24-летний мужчина на почве неприязни набросился на пострадавшую и стал наносить ей множество ударов тупым предметом в область головы, туловища и конечностей потерпевшей. Девочке удалось выжить, медики оказали ей своевременную помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по области, уголовное дело с обвинительным заключением для рассмотрения направили в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в надругательствах над дочерью. Отца несовершеннолетней задержали. Им оказался 45-летний мужчина, работающий разнорабочим на тракторном заводе.