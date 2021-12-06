Совфед: треть перенесших COVID пациентов не могут вернуться к привычной жизни

Последствия заболевания – не менее серьезное испытание, чем сама болезнь. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Последствия заболевания – не менее серьезное испытание, чем сама болезнь. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Треть пациентов, переболевших COVID-19, не в состоянии вернуться к прежней жизни. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

По ее словам, данная проблема может оказывать негативное влияние на демографическую ситуацию, а также стать причиной социально-экономических потерь, заметила парламентарий.

Как сообщили «РИА Новости», Карелова отметила со ссылкой на оценки экспертов, что до 25% прошедших лечение в стационаре не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, еще до 29% выписанных из реанимаций имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трех месяцев после болезни.

Специалист подчеркнула, что для реабилитации переболевших коронавирусом нужен комплексный системный подход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 32 136 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 833 749. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1184 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 282 462 граждан.