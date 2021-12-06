В России за сутки выявили 32,1 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 32 136 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 833 749.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1184 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 282 462 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 28 070 человек. Общее количество выздоровлений достигло 8 530 476.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3134 человека. Третье место у Подмосковья — 2215 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал опасную ошибку при лечении коронавируса.