На Деловой улице Петербурга горел частный дом

Сегодня, 6 декабря, в Приморском районе Санкт-Петербурга на Деловой улице, 17 вечером загорелся частный дом.

Спасателям удалось устранить возгорание в Приморском районе. Сообщение о пожаре в частном доме на Деловой улице в экстренные службы поступило в 20:37.

По прибытию на место спасатели выяснили, что в доме обгорела обстановка на площади 15 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать в 21:12, чуть больше, чем за 30 минут. К ликвидации огня было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших в происшествии не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру 6 декабря около 14:30. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:35. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники.