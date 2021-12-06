Жители Ломоносовского района Ленобласти жалуются на иней в домах

Жители коттеджного поселка в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись с диким холодом из-за перебоев с электроснабжением.

В поселке ТСН Нижний хутор вечером 6 декабря температура в самих домах опустилась ниже 10 градусов. Об этом сообщает 47news.

Большинство зданий оборудованы электрокотлами, но они перестали работать после того, как накануне утром начались перебои с электроснабжением.

«Иней на стенах. Вода почти во всем доме замёрзла, в унитазе лед», — заявила местная жительница.

В пресс-службе «Ленэнерго» заметили, что за двое суток было несколько раз краткосрочно отключалось электроснабжение: один раз 5 декабря — с 11.38 по 13.16, а позже с 14.05 по 14.22. Еще одно отключение произошло 6 декабря с 13.00 до 14.00. В остальное время суток электроснабжение осуществлялось в полном объеме, отмечают в ведомстве.

«На территории ТСН «Нижний Хутор» отключение от электроэнергии было обусловлено необходимостью проведения неотложных работ на оборудовании 10 кВ. С 14.00 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — заявили в компании.

По словам «Ленэнерго», в связи с возросшей нагрузкой на сеть для повышения надежности электроснабжения компания планирует провести работы по увеличению мощности оборудования, которое обслуживает ТСН Нижний хутор.

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