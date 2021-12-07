На Невском проспекте жители дома остались без холодной воды

На Невском проспекте жители дома остались без холодной воды
На Невском проспекте жители дома остались без холодной воды. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Невском проспекте в Петербурге жильцы дома №150 жалуются на отсутствие в квартирах холодной воды уже на протяжении всего дня.

В понедельник, 6 декабря, в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появилась запись одной из жительниц дома на Невском проспекте. Женщина утверждает, что дом уже достаточно давно остается без холодной воды, а подвал затоплен.

«На улице минус 20, за весь день наших жалоб никто ничего не сделал, в итоге аварийка заявку в водоканал подала только в 7 вечера, но никто так и не приехал!», — отметила петербурженка.

Сейчас на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу «ГУП Водоканал Санкт-Петербурга». Как отмечают специалисты, здание подключат к системе временного водоснабжения в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители коттеджного поселка ТСН Нижний хутор в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись с диким холодом из-за перебоев с электроснабжением.

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