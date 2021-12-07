В Пулково задержан один авиарейс 7 декабря

В Пулково задержан один авиарейс 7 декабря
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не указываются.

Об этом стало известно во вторник, 7 декабря. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда. Об этом сообщается на официальном сайте аэровокзала.

Задерживается рейс U6 391. Самолет обслуживает авиакомпания «Уральские Авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:00, но время вылета сдвинули на 12:40, но вылетят по указанному направлению в 16:00. Причины задержки рейса не уточняются.

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из аэропорта Пулково. «Победа» совместно с независимым оператором наземного обслуживания воздушных судов UTG зарегистрировали «Победа хэндлинг».

аэропорт пулково новоси спб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково задержан один авиарейс 7 декабря
Science Alert: чайки не хуже попугаев решают головоломки
По словам экономиста, ждать быстрого снижения цен в магазинах не стоит
ВОЗ рекомендовала не применять переливание крови уже переболевших при ...
Марк Вулхаус: ограничения против «омикрона» в путешествиях бесполезны
Коммунальщики Петербурга пытались защитить машины во время уборки снега матрасами
На Невском проспекте жители дома остались без холодной воды
Стоимость программы ОМС в Петербурге вырастет почти на 10 млрд рублей