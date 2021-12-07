В Пулково задержан один авиарейс 7 декабря

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины этого не указываются.

Об этом стало известно во вторник, 7 декабря. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда. Об этом сообщается на официальном сайте аэровокзала.

Задерживается рейс U6 391. Самолет обслуживает авиакомпания «Уральские Авиалинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:00, но время вылета сдвинули на 12:40, но вылетят по указанному направлению в 16:00. Причины задержки рейса не уточняются.

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Победа» возобновит международные рейсы из аэропорта Пулково. «Победа» совместно с независимым оператором наземного обслуживания воздушных судов UTG зарегистрировали «Победа хэндлинг».