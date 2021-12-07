В России коронавирус подтвердился у еще 31 096 человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 31 096 человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 864 845 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 182 случаях, за все время пандемии скончались 283 644 человека. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что треть пациентов, переболевших COVID-19, не в состоянии вернуться к прежней жизни. Данная проблема может оказывать негативное влияние на демографическую ситуацию, а также стать причиной социально-экономических потерь, заметила парламентарий.