Смольный освободил 25 участков от незаконных прилавков

Смольный освободил 25 участков от незаконных прилавков
В Петербурге провели рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) провел в Северной столице рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что проверки провели в Центральном, Калининском, Кировском и Невском районах. От незаконных торговых точек по итогам рейда освободили 25 земельных участков. Все конструкции демонтировали, а оборудование увезли на склад временного хранения.

В Петербурге провели рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Фото: ККИ
В Петербурге провели рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Фото: ККИ

Больше всего торговых точек снесли у станции метро «Гражданский проспект». Девять нелегальных торговцев продавали мясные изделия, фрукты и овощи, рыбу, трикотаж и книги.

В Петербурге провели рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Фото: ККИ
В Петербурге провели рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Фото: ККИ

По четыре прилавка демонтировали у метро «Проспект Большевиков» и «Ленинский проспект». У «Академической» избавились от пяти прилавков. Там торговали рыбой, консервами, трикотажем, медом и стеклоомывающей жидкостью.

Также ликвидировали торговые точки на Садовой улице, Лиговском проспекте и улице Савушкина.

Нарушителей ожидает привлечение к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ККИ в ходе рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей изъял более 640 единиц товара.

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