Дрозденко ответил критикам мусороперерабатывающих заводов

Политик рассчитывает на конструктивный диалог.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил противникам мусороперерабатывающих заводов. Он заявил, что готов к диалогу, но только если он будет конструктивным. Об этом пишет Online47.

Политик отметил, что довольно часто слышит критику в адрес мусороперерабатывающих заводов. При этом активисты никогда не аргументируют свою позицию и ничего не предлагают, полагает Дрозденко.

«Вы, или снимите крест, или наденьте трусы. Мы готовы для диалога, готовы разговаривать со всеми. Дайте предложения! Но «только, только не здесь» – это не предложение»,

— пояснил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко взялся за лопату вместо коммунальщиков: пользователи поделились на два лагеря.