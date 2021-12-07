Ростовский стал врио главы администрации Калининского района

Ростовский стал врио главы администрации Калининского района
Пост занял Ростовский. Фото: Смольный

Соответствующая информация появилась на сайте администрации.

Сегодня, 7 декабря, стало известно о назначении Владимира Ростовского на пост временно исполняющего обязанности главы администрации Калининского района Петербурга. Его фотография с подписью уже появилась на соответствующей странице сайта Смольного.

Ростовский ранее занимал должность заместителя главы районной администрации. Он занимался вопросами городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, энергетики, текущего ремонта и содержания дорог и дорожного строительства, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности.

Напоминаем, что бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова, написавшего накануне заявление об уходе с поста, сегодня задержали по делу о хищении 250 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-главу Калининского района задержали по делу о хищении 250 млн рублей.

владимир ростовский Иван громов калининский район


 

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