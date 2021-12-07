Во вторник вечером на дорогах Петербурга пробки 9 баллов

Во вторник вечером на дорогах Петербурга пробки 9 баллов
На магистралях Петербурга пробки. Фото: "Яндекс пробки"

В разных районах Петербурга фиксируются 9-балльные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой, во вторник.

Загруженность на городских трассах , 7 декабря, выросла до девяти баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 9 баллов, при этом к 21:00 ситуация изменится, пробки станут уже пятибалльными.

Красным отмечены участки на набережной Обводного канала, на Невском проспекте, на Херсонской улице, на Синопской набережной, на Лиговском проспекте, на улице Жуковского, на улице Некрасова, на Коричной улице, на Литейном проспекте, на набережной Кутузова, на Садовой улице, на набережной Лебяжьей канавки, на улице Чайковского, на Оренбургской улице, на Пироговской набережной, на улице Чапаева, на Кронверком проспекте, на проспекте Добролюбова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Наличной парализовало движение трамваев.

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