В Москве после стрельбы в МФЦ погибли два человека и пострадал ребенок

В Москве после стрельбы в МФЦ погибли два человека и пострадал ребенок
Стрелявшего задержали. Фото: СК РФ

Стрелял 45-летний мужчина по имени Сергей.

Сегодня, 7 декабря, в Москве произошла стрельба в МФЦ. Злоумышленника уже задержали – им оказался 45-летний мужчина. Об этом пишет «Лента.ру».

Инцидент случился днем на 1-й Новокузьминской улице. В результате стрельбы погибли сотрудника центра и посетитель, а также пострадало несколько человек, среди них – 10-летняя девочка.

Известно, что неподалеку от места происшествия находился старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Он услышал подозрительные звуки и бросился на помощь. Сотруднику правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого, несмотря на то, что при себе у него не было даже табельного оружия, а нападавший был вооружен.

Домолаева планируют наградить за проявление мужества. В отношении подозреваемого уже возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таксист открыл стрельбу из «Сигнала охотника» из-за парковки у вокзала в Гатчине.

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