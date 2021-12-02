Таксист открыл стрельбу из «Сигнала охотника» из-за парковки у вокзала в Гатчине

Таксист открыл стрельбу из &#171;Сигнала охотника&#187; из-за парковки у вокзала в Гатчине
Мужчина открыл стрельбу в Гатчине. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские задержали водителя такси, устроившего стрельбу у вокзала. Мужчина открыл стрельбу из-за места на парковке.

Инцидент произошел в среду, 1 декабря. Утром в отдел полиции обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что водитель вышел из Renault Logan, из пускового устройства «Сигнал охотника» выстрелил и попал ему в плечо. После этого заряд срикошетил на коврик автомобиля пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, стрелок скрылся, после с места происшествия уехал и пострадавший. Правоохранители объявили план «Перехват», спустя несколько часов в Гатчине был задержан 47-летний подозреваемый, неработающий, его доставили в полицию. Пусковое устройство было изъято.

Таксист выстрелил в заявителя из пускового устройства «Сигнал охотника». Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Злоумышленник ранее был неоднократно судим. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге такси и иномарка устроили гонку со стрельбой.

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