В Петербурге такси и иномарка устроили гонку со стрельбой

В итоге все закончилось примирением сторон.

В Санкт-Петербурге стали известны подробности гонки таксиста и иномарки, которая произошла еще 7 ноября. Об этом пишут Невские новости.

Известно, что инцидент произошел в Мурино. Поздно ночью женщина вызвала такси, к ней приехал водитель на машине без опознавательного знака. В пути мужчина несколько раз нарушил ПДД, в частности мешал другой иномарке. В какой-то момент дорожный конфликт перерос в гонку со стрельбой.

Один из выстрелов угодил прямо в дверь машины такси. Позже, когда автомобиль оказался неподалеку от станции метро «Звездная», пассажирка вышла из такси и дала понять стрелявшему, что в салоне есть люди.

Конфликт закончился неожиданно: поссорившиеся водителя помирились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель, сбивший прохожего на Обуховской обороны, отправился под домашний арест.