В Петербурге такси и иномарка устроили гонку со стрельбой

В Петербурге такси и иномарка устроили гонку со стрельбой
В итоге мужчины помирились. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В итоге все закончилось примирением сторон.

В Санкт-Петербурге стали известны подробности гонки таксиста и иномарки, которая произошла еще 7 ноября. Об этом пишут Невские новости.

Известно, что инцидент произошел в Мурино. Поздно ночью женщина вызвала такси, к ней приехал водитель на машине без опознавательного знака. В пути мужчина несколько раз нарушил ПДД, в частности мешал другой иномарке. В какой-то момент дорожный конфликт перерос в гонку со стрельбой.

Один из выстрелов угодил прямо в дверь машины такси. Позже, когда автомобиль оказался неподалеку от станции метро «Звездная», пассажирка вышла из такси и дала понять стрелявшему, что в салоне есть люди.

Конфликт закончился неожиданно: поссорившиеся водителя помирились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель, сбивший прохожего на Обуховской обороны, отправился под домашний арест.

гонка новости СПб стрельба такси


 

Новости партнеров
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге такси и иномарка устроили гонку со стрельбой
Бузова выписалась из больницы ради работы
Градский угодил в больницу с подозрением на инсульт
ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм коронавируса
Психиатр назвал нетипичные признаки депрессии
Artik уже нашел замену бросившей дуэт Анне Дзюбе
Коронавирус может быть особенно опасен при варикозе
Мэра Прокопьевска уволили спустя день после назначения из-за вечеринки в ...