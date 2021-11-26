Водитель, сбивший прохожего на Обуховской обороны, отправился под домашний арест

Водитель, сбивший прохожего на Обуховской обороны, отправился под домашний арест
В аварии пострадали два человека. Фото: скриншот Вконтакте

Мужчина также запретили пользоваться интернетом.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для водителя, который сбил насмерть пешехода на проспекте Обуховской обороны. Мужчину заключили под домашний арест и оставили без интернета. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент случился 24 ноября. По предварительным данным, мужчина ехал по трамвайным путям от улицы Смоляной в сторону Большого Смоленского по проспекту Обуховской обороны. Он не стал сбавлять скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на двух пешеходов. Один из них скончался из-за серьезности полученных травм, второй получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Обуховской обороны 24 ноября произошло смертельное ДТП.

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