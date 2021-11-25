На проспекте Обуховской обороны 24 ноября произошло смертельное ДТП

На проспекте Обуховской обороны 24 ноября произошло смертельное ДТП
На проспекте Обуховской обороны 24 ноября произошло смертельное ДТП. Фото: pixabay

Вчера, 24 ноября, в Невском районе Петербурга на проспекте Обуховской обороны, 32 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода произошло ДТП с участием одного водителя и двух пешеходов, один из которых скончался на месте.

Утром 24 ноября около 9 часов водитель 1980 года рождения, двигаясь по трамвайным путям попутного направления от улицы Смоляной к Большому Смоленскому проспекту, наехал на двух женщин 34 лет, одна из которых скончалась на месте от полученных травм. Как стало известно Gazeta.SPB, второй пешеход была госпитализирована в состоянии средней тяжести в НИИ Джанилидзе.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Сейчас водитель помещен в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпино в ДТП с участием автобуса погиб 52-летний пешеход.

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