Ночью в автосервисе на Софийской произошел пожар

Ночью в автосервисе на Софийской произошел пожар
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 8 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:52 мск. На улице Софийская, 8, в 3-этажном здании, в помещении автосервиса на 1-м этаже горела «Газель» и обстановка на общей площади 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:57 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.

пожар происшествия фрунзенский район


 

Новости партнеров
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Врач назвал эффективный уровень антител против COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью в автосервисе на Софийской произошел пожар
В Роспотребнадзоре объяснили, почему сократили срок действия ПЦР-тестов
Белый дом заявил, что «Северный поток -2» является рычагом давления на Москву
Роспотребнадзор: «омикрон» вызывает пневмонию за три-пять дней
Белый дом назвал судьбу «Северного потока — 2″приоритетом для США
В Австралии начнут отстреливать захвативших лужайки у парламента кроликов
Иммунолог заявил, что пандемия в человеческой популяции заканчивается
Прокуратура проведет проверку после затопления плавучего ресторана ...