Ночью в автосервисе на Софийской произошел пожар

В ночь на 8 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:52 мск. На улице Софийская, 8, в 3-этажном здании, в помещении автосервиса на 1-м этаже горела «Газель» и обстановка на общей площади 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:57 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.