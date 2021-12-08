В четверг в Петербурге похолодает до -21 градуса

Снегопад в Петербурге не заканчивается. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Снегопад в Петербурге не заканчивается. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге в четверг, 9 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, столбики термометров опустятся до -21 градуса.

Переменный ветер будет дуть слабо. Местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время температура воздуха составит -16…-18 градусов, в окрестностях похолодает до -21. Днем ожидается -12…-14 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность, повышается вероятность ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российскому Деду Морозу из Великого Устюга отправили свыше 62 тыс. печатных писем. С начала декабря зимний волшебник получил 62 751 письмо от жителей всех уголков мира. Ему пишут из Греции, Таиланда, целого ряда стран Европы, КНР, Шри-Ланки и Мальты.