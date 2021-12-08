Пьяная жительница Ломоносова уснула вместе с дочерью, а на утро ребенок не проснулся

Пьяная жительница Ломоносова уснула вместе с дочерью, а на утро ребенок не проснулся
На утро девочка не проснулась. Фото: pixabay.com

В Петродворцовом районе Петербурга обнаружили труп младенца. Девочка не дышала после сна с пьяной матерью.

Во вторник, 7 декабря, около 4:52 в полицию обратился 40-летний житель Ломоносова с заявлением о том, что в квартире одного из домов по улице Красного Флота обнаружил труп своей дочери. Девочка родилась 1 ноября 2021 года.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 34-летняя мать в состоянии алкогольного опьянения, находясь в указанной квартире в гостях, легла спать с малышом. Проснувшись, женщина обнаружила, что дочь не дышит.

Прибывшие правоохранители подтвердили наличие трупа в квартире без внешних признаков насильственной смерти.

Семья полная, состоит на учете в ОДН. Труп направлен в морг для установления причины смерти. В отношении женщины составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе нашли труп годовалого ребёнка. По факту смерти малыша было возбуждено уголовное дело. Статья – «причинение смерти по неосторожности».

новости СПб труп


 

Новости партнеров
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяная жительница Ломоносова уснула вместе с дочерью, а на утро ребенок не ...
Станция метро «Пионерская» будет отремонтирована почти на 200 млн ...
В Петербурге пенсионерка через «Яндекс.Такси» передала деньги в ...
Полиция искала взрывчатки в школе в Василеостровском районе
В Центральном районе Петербурга неизвестный напал и избил курьера
В четверг в Петербурге похолодает до -21 градуса
Петербуржцы встали в 7-балльные пробки утром в середу
В Ленобласти в ночь на четверг ожидается до -25 градусов