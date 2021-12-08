Пьяная жительница Ломоносова уснула вместе с дочерью, а на утро ребенок не проснулся

В Петродворцовом районе Петербурга обнаружили труп младенца. Девочка не дышала после сна с пьяной матерью.

Во вторник, 7 декабря, около 4:52 в полицию обратился 40-летний житель Ломоносова с заявлением о том, что в квартире одного из домов по улице Красного Флота обнаружил труп своей дочери. Девочка родилась 1 ноября 2021 года.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 34-летняя мать в состоянии алкогольного опьянения, находясь в указанной квартире в гостях, легла спать с малышом. Проснувшись, женщина обнаружила, что дочь не дышит.

Прибывшие правоохранители подтвердили наличие трупа в квартире без внешних признаков насильственной смерти.

Семья полная, состоит на учете в ОДН. Труп направлен в морг для установления причины смерти. В отношении женщины составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе нашли труп годовалого ребёнка. По факту смерти малыша было возбуждено уголовное дело. Статья – «причинение смерти по неосторожности».