Пожар в ангаре на Соболевской дороге удалось локализовать более чем за час

Пожар в ангаре на Соболевской дороге удалось локализовать более чем за час. Фото: pixabay

Пожар в ангаре на Соболевской дороге удалось локализовать более чем за час. Фото: pixabay

Спустя один час семнадцать минут удалось локализовать возгорание, которое произошло на Соболевской дороге, 75 в ангаре.

В среду, 8 декабря, в Пушкинском районе произошел сильный пожар в ангаре, который до сих пор не удалось потушить полностью.

Сообщение в экстренные службы поступило в 12:15 , а вот локализовать возгорание удалось только в 13:32. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС в составе 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

По уточненной информации в ангаре размером 11х40 метров загорелись деревянные изделия, и в результате пламя распространилось по всей площади.

Сведения о пострадавших на настоящий момент не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар утром 7 декабря. Горел частный дом на площади 16 квадратных метров.