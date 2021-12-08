В поселке Мартышкино загорелся особняк Якунчикова

В поселке Мартышкино спасатели тушат частный дом, именуемый»особняк Якунчикова», в котором огонь уже успел распространиться на площади 40 квадратных метров.

На настоящий момент пожар уже удалось локализовать. Все произошло в Петродворцовом районе на Кирочной улице, 51 8 декабря в 14:02. После сообщения в экстренные службы спасатели оперативно выехали на место инцидента.

Выяснилось, что в частном жилом доме, из газобетона, размером 17х17 метров происходит горение на первом этаже.

В 14:42 пожар был локализован. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации возгорания привлекли 3 единицы техники МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 декабря, в Пушкинском районе произошел сильный пожар в ангаре, который спасатели тушили более часа. По уточненной информации в ангаре размером 11х40 метров загорелись деревянные изделия, и в результате пламя распространилось по всей площади.