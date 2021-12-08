На Поселковой улице в Петербурге спасатели тушат двухэтажный дом

На Поселковой улице в Петербурге спасатели тушат двухэтажный дом. Фото: "Google.Карты"

На Поселковой улице в Петербурге спасатели тушат двухэтажный дом. Фото: "Google.Карты"

В Санкт-Петербурге полыхает очередной пожар за день. Сейчас спасатели пытаются устранить возгорание на Поселковой улице в Красногвардейском районе.

На Поселковой улице, 20 загорелся двухэтажный деревянный дом. О возгорании стало известно в 14:50, но в 15:22 спасателям удалось локализовать огонь.

Все произошло 8 декабря, в среду, в дачном доме размером 5х7 метров. Тушить пламя отправили 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Как стало известно, на первом этаже выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

О пострадавших в инциденте сведения пока не поступали.

Причина возгорания неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в поселке Мартышкино спасатели боролись с огнем в особняке Якунчикова. В 14:42 пожар был локализован. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.