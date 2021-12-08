Дороги Петербурга вечером сковали 9-балльные пробки

Петербургские водители застряли в 9-балльных пробках вечером среды, 8 декабря.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 19 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 8 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 4 баллов.

Самые крупные пробки в вечерний час пик собрались в центре города. Движение практически парализовано на Садовой улице, площади Восстания, Литейном проспекте и набережной Кутузова.

Транспортный коллапс образовался в районе станций метро «Площадь Ленина» и «Выборгская», Сампсониевского моста, Петроградской набережной, пробки продолжаются в сторону «Горьковской».

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской улице, Чкаловском проспекте.

Движение затруднено на Светлановской площади, внутренней стороне ЗСД, перекрестке Кушелевской дороги и Гражданского проспекта.

На юге Петербурга проблемы со свободным проездом на внешнем кольце КАД перед развязкой с Пулковским шоссе, на Московском шоссе, Софийской улице и Советском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тоннель петербургской дамбы частично перекроют.