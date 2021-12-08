В Ленобласти экс-главу комитета образования подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Своими действиями подозреваемая нарушила интересы Гатчинского муниципального района, а также граждан, выразившиеся в создании угрозы жизни и здоровью учащихся школы во время посещения учебных занятий. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Своими действиями подозреваемая нарушила интересы Гатчинского муниципального района, а также граждан, выразившиеся в создании угрозы жизни и здоровью учащихся школы во время посещения учебных занятий. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Бывшего председатели комитета образования Гатчинского района заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголвное дело.

Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области 8 декабря.

Следствие считает, что подозреваемая, зная о состоянии МБОУ «Лукашевская СОШ», вынесла распоряжение об организации деятельности школы в обычном режиме с 1 сентября этого года. Отметим, что школа не должна была быть введена в эксплуатацию, так как не прошла проверку на соответствие требованиям безопасности в связи с грубыми нарушениями при строительстве.

По делу продолжают вестись следственно-оперативные мероприятия, цель которых установить все обстоятельства случившегося, а также выяснить другие эпизоды преступной деятельности подозреваемой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-директор Лукашевской школы уверяет, что его увольнение незаконно.